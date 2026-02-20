20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

भाजपा में आने वालों की होगी सनातनी ट्रेनिंग, विपक्ष को उसी के हथियारों से किया जाएगा पस्त !

BJP's New Strategy : कांग्रेस सहित अन्य दलों से भाजपा में आने वाले नेताओं को सनातन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। इसके तहत उन्हें भाजपा की रीति नीति, कार्य संस्कृति, हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की विचारधारा से रूबरू कराया जाएगा

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 20, 2026

Leaders who leave Congress or other parties and join BJP will be given Sanatan training.

कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को सनातन की ट्रेनिंग दी जाएगी

BJP's New Strategy : कांग्रेस या अन्य दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को अब कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। भाजपा ऐसे नेताओं को सनातन की ट्रेनिंग देगी। उन्हें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, कार्य संस्कृति आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद पार्टी इन नेताओं का इस्तेमाल आगामी विस चुनाव में विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में करेगी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस व अन्य दलों को छोड़कर नेता भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा का दावा था कि ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं की संख्या 20 हजार से अधिक थी। अब पार्टी ने इन्हें विपक्षी दलों के खिलाफ मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इन नेताओं के जरिए कांग्रेस व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को भाजपा की ओर आकर्षित किया जाएगा और उन्हें पार्टी से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इस नई रणनीति से भाजपा को 2027 चुनाव में काफी लाभ मिल सकता है। इधर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार के मुताबिक कांग्रेस सहित अन्य दलों से भाजपा में आए नेता और कार्यकर्ताओं को भाजपा के सिद्धांत और विचारों के प्रति जागरुक करने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इस संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा

संगठन के सूत्रों के अनुसार अन्य दलों से भाजपा में आए नेताओं के लिए प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के नेता और कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। भाजपा ने 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता की भूमिका सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इससे साफ है कि भाजपा 2027 का चुनाव हिंदुत्व पर फोकस करते हुए लड़ेगी। पिछली बार की तरह ही इस चुनाव में भी मुस्लिम युनिवर्सिटी, लव  जिहाद, लैंड जिहाद जैसे एजेंडे हावी रह सकते हैं। बता दें कि 2022 विस चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम विवि का एजेंडा खूब भुनाया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था।  

प्रशिक्षण को बनारस पहुंचे पदाधिकारी

भाजपा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शीर्ष पदाधिकारी बनारस पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक इसमें राज्य से 14 शीर्ष पदाधिकारियों की टीम प्रतिभाग कर रही है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, दीप्ति रावत, तरुण बंसल के साथ ही कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Feb 2026 07:53 am

Published on:

20 Feb 2026 07:52 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / भाजपा में आने वालों की होगी सनातनी ट्रेनिंग, विपक्ष को उसी के हथियारों से किया जाएगा पस्त !

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से खलबली, खाली कराया न्यायालय परिसर

Uttarakhand High Court receives bomb threat
देहरादून

कब तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट? बड़ा अपडेट आया सामने

rishikesh karnprayag rail project latest update know when work will be completed
देहरादून

कैंची धाम में करोड़ों के चढ़ावे का नहीं हिसाब ! हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार को नोटिस जारी

The Uttarakhand High Court has taken suo motu cognizance of the financial irregularities at Kainchi Dham
देहरादून

पाकिस्तान में भी बम धमाकों की धमकी : भारत सहित अन्य देशों को भेजे गए 130 ई-मेल, जांच में हुआ खुलासा

Emails threatening to bomb courts in Uttarakhand were also sent to Pakistan
देहरादून

बहू ने सास को पटक-पटक कर मार डाला, बीच-बचाव में आए पति को भी किया घायल

Daughter-in-law beat her mother-in-law to death
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.