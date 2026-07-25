सेना को स्वदेशी काउंटर-ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का डेमो मिला, ड्रोन हमलों से सुरक्षा में बड़ा कदम

Bhargavastra: भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना को नए स्वदेशी काउंटर-ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल प्रदर्शन दिखाया गया। यह सिस्टम तेजी से बढ़ रहे हथियारों से लैस ड्रोन और एक साथ हमला करने वाले ड्रोन स्वार्म से निपटने के लिए तैयार किया गया है। नागपुर में हुए इस डेमो के दौरान सिस्टम की निगरानी, पहचान और ड्रोन को निशाना बनाने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इस डेमो को मेक-II कार्यक्रम के तहत आयोजित स्टेटस रिव्यू के दौरान सेना के सामने पेश किया गया।