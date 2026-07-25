जंतर-मंतर पर फिर भड़की हिंसा, पुलिस पर पथराव, जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, कई जवान घायल

हिंसा भड़कने से पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाले खुलासे किए। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। से रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवा दिया है।

डीसीपी ने यह भी बताया कि इससे पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी ठीक इसी तरह के फेक अकाउंट्स एक्टिव हुए थे। पुलिस सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी महिला की मौत होने की खबर पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।