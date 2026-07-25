‘मारने की नीयत से किया हमला’: दिल्ली पुलिस ने CJP के ‘चलो संसद’ मार्च हिंसा मामले में दर्ज की ‘हत्या के प्रयास’ की FIR

संसद भवन और अन्य संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें संसद मार्ग थाने में 4, कनॉट प्लेस थाने में 3, जबकि मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड और कर्तव्य पथ थाने में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, इनमें से एक मामला रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के उस जवान की शिकायत पर भी दर्ज किया गया है, जिसके साथ ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर मारपीट की गई थी।