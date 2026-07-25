‘गेट से ICU तक हर तरफ पुलिस, वही तय कर रहे कौन मिलेगा’; सोनम वांगचुक के पहरे पर पत्नी गीतांजलि ने उठाए सवाल

अस्पताल के अंदर के माहौल का जिक्र करते हुए गीतांजलि आंग्मो ने अपनी पोस्ट में लिखा कि चाहे पहले सरकारी सफदरजंग अस्पताल हो या अभी प्राइवेट मेदांता अस्पताल, हर कोने में पुलिस की मौजूदगी है। उन्होंने लिखा, "हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, मेन गेट पर, रिसेप्शन पर, लिफ्ट के पास और सोनम वांगचुक के ICU रूम के ठीक बाहर। पुलिस ही तय कर रहे हैं कि कौन उनसे मिल सकता है और कौन नहीं।" गीतांजलि का कहना है कि पुलिस सोनम के समर्थकों, शुभचिंतकों और नेताओं को अस्पताल में उनसे मिलने से रोक रही है।