‘जिसने लाठी चलाई, उसका चेहरा सामने लाओ’, CJP ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए लॉन्च की वेबसाइट

CJP ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए लॉन्च की वेबसाइट | फोटो सोर्स- IANS
Jantar Mantar Protest: 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर मामला अब काफी बढ़ गया है। कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) ने को पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। जंतर-मंतर से शुरू हुए इस डिजिटल पोर्टल के जरिए पार्टी ने आम लोगों और प्रदर्शनकारियों से घटना के वीडियो और फोटो सबूत के तौर पर मांगे हैं। CJP का कहना है कि इन सबूतों के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान की जाएगी उनके खिलाफ केस दर्ज कराकर उन्हें सजा दिलाई जाएगी।
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