सोनम वांगचुक का अनशन जारी, सौरव दास ने कहा- ‘सरकार से बातचीत को तैयार, अब गेंद उनके पाले में’

Sonam Wangchuk: पिछले 30 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। कॉकरेच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कर दिया है कि वे सरकार और प्रशासन से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सौरव दास ने कहा कि प्रशासन ने संवाद शुरू करने की कोशिश की है, हालांकि इसमें काफी देर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुले दिल से इस पहल का स्वागत किया है।