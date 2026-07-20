’56 इंच का सीना कांप रहा है’, संजय राउत का केंद्र पर हमला, बोले- बैरिकेड और लाठी से नहीं दबेगी छात्रों की आवाज

केंद्र पर लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का आरोप लगाते हुए राउत ने दावा किया कि सरकार डर के मारे काम कर रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं सत्ताधारी शासन की 'गुलाम' बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए अपने संदेश में राउत ने छात्रों के बढ़ते आंदोलन पर सरकार के रुख का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं से डरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद की ओर मार्च कर रहे विद्यार्थियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठीचार्ज जैसे कदम उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का आंदोलन दबाया नहीं जा सका।