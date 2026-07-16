NEET-UG पेपर लीक मामला: CBI ने लातूर कोचिंग मालिक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- साजिश में शामिल

NEET UG Paper Leak Case: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, CBI ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित ‘RCC’ कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई का दावा है कि कोचिंग सेंटर के मालिक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हासिल करने के लिए पेपर सेटर को 5 लाख रुपये दिए थे। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं कि जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया है?