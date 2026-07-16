तेलंगाना के स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा कलमा, विरोध करने पहुंचे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान एंडेला श्रीरामुलु यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे कलमा क्यों सिखाते हैं, इस तरह की शिक्षा का क्या मतलब है। स्कूल को बंद कर देना चाहिए और प्रिंसिपल को हटाया जाना चाहिए। पहले जम्मू-कश्मीर में कलमा नहीं पढने पर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। क्या बच्चों को इसी तरह पढाया जाएगा। इनके पांच या छह स्कूल हैं, उन सभी को बंद किया जाए और इस मामले में शामिल सभी लोगों को निलंबित किया जाए। इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद मामला तेजी से वायरल होने लगा जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए शिक्षिका शेख आयशा को नौकरी से निकाल दिया।