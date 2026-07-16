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13 नाविकों की मौत के बाद मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नहीं जाएंगे भारतीय

US-Iran War: भारत सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही, सरकार ने अहम निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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भारत

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Pushpankar Piyush

Jul 16, 2026

pm modi news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(फोटो-ANI)

Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एकबार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। दोनों ओर से भीषण बमबारी भी हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कई जहाजों को निशाना भी बनाया है। अमेरिकी और ईरानी सैन्य झड़प में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

फरवरी अंत में शुरू हुई अमेरिका ईरान जंग के बाद से अब तक होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के इलाके में 13 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को एक और परिवार को बुरी खबर मिली, जब साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज पर सवार लापता भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि हो गई। यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, तभी ईरान ने इस पर हमला कर दिया था। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को तलब किया था।

भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला

व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नौवहन महानिदेशालय ने शिपिंग कंपनियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब तक अगला आदेश ना आए, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर भारतीय नाविकों को तैनात न किया जाए। यह निर्देश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और भर्ती करने वाली एजेंसियों सभी को भेजा गया है। नौवहन महानिदेशालय की तरफ से कहा गया है कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा हालात बिगड़ चुके हैं। इसलिए यह सर्कुलर जारी किया गया है।

यही नहीं, नौवहन निदेशालय ने कहा कि जो जहाज फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में हैं। वह अत्यधिक सतर्कता बरतें। निदेशालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा कि जहाज के कप्तान को सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतनी होगी, समय समय पर जारी होने वाली नौवहन चेतावनियों और सुरक्षा सलाह पर नजर रखनी होगी, और आईएसपीएस कोड के तहत जहाज सुरक्षा योजना और कंपनी की सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करना होगा।

ईरान पर अमेरिका ने फिर किया हमला

आज एकबार फिर ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि देश के दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज में स्थित कैंसर अस्पताल के पास मिसाइल हमला हुआ है। यह घटना उस समय सामने आई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाते हुए दूसरी लहर के हमलों की घोषणा की। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।

US-Iran War: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सख्त बयान, बातचीत से किया इनकार

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Esmaeil Baghaei

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Updated on:

16 Jul 2026 01:48 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:31 pm

Hindi News / National News / 13 नाविकों की मौत के बाद मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नहीं जाएंगे भारतीय

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