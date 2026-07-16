13 नाविकों की मौत के बाद मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नहीं जाएंगे भारतीय

व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नौवहन महानिदेशालय ने शिपिंग कंपनियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब तक अगला आदेश ना आए, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर भारतीय नाविकों को तैनात न किया जाए। यह निर्देश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और भर्ती करने वाली एजेंसियों सभी को भेजा गया है। नौवहन महानिदेशालय की तरफ से कहा गया है कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा हालात बिगड़ चुके हैं। इसलिए यह सर्कुलर जारी किया गया है।