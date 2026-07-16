मंडरा रहा है ‘सुपर एल नीनो’ का खतरा, भारत में सूखे के हालात, धान की खेती पर पड़ सकता है असर

सुपर एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। ये बहुत तेजी से होती है। इसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक गर्म हो जाता है। यह सामान्य एल नीनो का अधिक शक्तिशाली रूप है। ऐसा तब होता है, जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या दिशा बदल लेती हैं। इससे दुनिया के मौसम में बड़े बदलाव आते हैं। कई देशों में सूखा पड़ सकता है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश, बाढ़ और तूफान का खतरा बढ़ जाता है। भारत में इसका सबसे बड़ा असर मानसून पर पड़ता है। बारिश कम होने से खेती प्रभावित होती है। खासकर खरीफ की फसलें। इससे कृषि उत्पादन घट सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने का खतरा रहता है। इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है।