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UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश से मिली राहत, लखनऊ में सुबह तेज हवाओं के साथ बरसे बादल, जगन्नाथ रथयात्रा से पहले मौसम हुआ सुहावना

UP monsoon: लखनऊ में रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तेज हवाओं के साथ जारी रही। मौसम सुहावना हुआ, उमस से राहत मिली, जबकि जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 16, 2026

रातभर की बारिश के बाद सुबह फिर बरसे मेघ (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

रातभर की बारिश के बाद सुबह फिर बरसे मेघ (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Weather Update: राजधानी लखनऊ में गुरुवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। बुधवार देर रात शुरू हुई हल्की बारिश ने जहां लोगों को भीषण उमस और गर्मी से राहत दिलाई, वहीं गुरुवार सुबह करीब सात बजे एक बार फिर काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया।

सुबह-सुबह हुई इस बारिश से पूरे शहर का मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के चलते वातावरण में ताजगी घुल गई और सड़कों, पार्कों तथा कॉलोनियों का नजारा भी बदल गया।

दिनभर की उमस के बाद रात की बारिश बनी राहत

पिछले कई दिनों से राजधानी में तेज धूप और भारी उमस के कारण जनजीवन प्रभावित था। दिनभर चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान रहे। घरों से लेकर दफ्तरों तक लोग उमस से बेहाल नजर आ रहे थे। देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बारिश शुरू हो गई। रात की इस बारिश ने वातावरण को ठंडा कर दिया और लोगों को लंबे समय बाद सुकून भरी रात का एहसास हुआ। मौसम में आई नमी और ठंडी हवाओं ने गर्मी का असर काफी हद तक कम कर दिया।

गुरुवार सुबह भी मौसम ने राहत का सिलसिला जारी रखा। सुबह लगभग सात बजे काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ फिर बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में मध्यम तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। सुबह की बारिश ने कार्यालय जाने वाले लोगों और मॉर्निंग वॉक पर निकले नागरिकों का स्वागत ठंडी हवाओं के साथ किया।

सुहावने मौसम से लोगों के चेहरे खिले

बारिश के बाद राजधानी का मौसम पूरी तरह बदल गया। पेड़-पौधे धुलकर हरे-भरे नजर आए, सड़कों पर धूल कम हो गई और वातावरण में ठंडक महसूस की गई। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने मौसम का आनंद लिया। बच्चों ने बारिश का लुत्फ उठाया, जबकि कई लोगों ने घरों की बालकनी और छतों से बारिश का नजारा देखा।

हालांकि कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन अधिकांश लोगों ने बारिश का स्वागत राहत के रूप में किया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश का यह दौर अगले कुछ समय तक रुक-रुक कर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारियों के बीच मौसम बना अनुकूल

गुरुवार को राजधानी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा भी निकाली जानी है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर शहर भर में तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

बारिश के कारण मौसम सुहावना होने से श्रद्धालुओं में भी उत्साह बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन ने बारिश की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया है। आयोजन स्थलों पर जल निकासी, बैरिकेडिंग और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

धार्मिक आयोजकों का कहना है कि बारिश भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मानी जा रही है और इससे रथयात्रा का माहौल और अधिक भक्तिमय हो गया है। मौसम अनुकूल रहने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण अगले 24 से 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी लखनऊ सहित मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी और उमस में कमी दर्ज की जाएगी। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह भी दी गई है।

गर्मी से राहत, लेकिन सतर्कता भी जरूरी

बारिश ने जहां लोगों को राहत पहुंचाई है, वहीं प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील भी की है। जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और खुले तारों से दूरी बनाए रखने तथा तेज बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को भी फिसलन वाली सड़कों पर धीमी गति से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

इन जिलों में बारिश का असर, कई जगह अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज लखनऊ, कानपुर नगर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, कुशीनगर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और सोनभद्र सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर में भी रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

16 Jul 2026 09:01 am

Published on:

16 Jul 2026 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश से मिली राहत, लखनऊ में सुबह तेज हवाओं के साथ बरसे बादल, जगन्नाथ रथयात्रा से पहले मौसम हुआ सुहावना

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