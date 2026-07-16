UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश से मिली राहत, लखनऊ में सुबह तेज हवाओं के साथ बरसे बादल, जगन्नाथ रथयात्रा से पहले मौसम हुआ सुहावना

पिछले कई दिनों से राजधानी में तेज धूप और भारी उमस के कारण जनजीवन प्रभावित था। दिनभर चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान रहे। घरों से लेकर दफ्तरों तक लोग उमस से बेहाल नजर आ रहे थे। देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बारिश शुरू हो गई। रात की इस बारिश ने वातावरण को ठंडा कर दिया और लोगों को लंबे समय बाद सुकून भरी रात का एहसास हुआ। मौसम में आई नमी और ठंडी हवाओं ने गर्मी का असर काफी हद तक कम कर दिया।