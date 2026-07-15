यूपी में कांग्रेस का मिशन 403: महिला, किसान और अल्पसंख्यक सब साथ, लखनऊ में हुई पार्टी बैठक में अजय राय ने भरी हुंकार

Ajay Rai UP Congress Meeting: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बैठक में पार्टी ने मिशन 403 की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महिला, किसान और अल्पसंख्यक सब एक साथ जुड़ रहे हैं। बैठक में अजय राय ने हुंकार भरते हुए बताया कि गांव-गांव के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। चाहे महिला हो, किसान हो या अल्पसंख्यक भाई, सब अपनी राय दे रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। अजय राय ने कहा कि हम सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। कार्यकर्ता डटे हुए हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। पार्टी अब हर बूथ तक पहुंच बनाने पर जोर दे रही है।