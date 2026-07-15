फर्रुखाबाद में पिता की हत्या के आरोप में पुत्र गिरफ्तार, खेत न बेचने पर उठाया खौफनाक कदम

Murder in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में पुलिस को सूचना मिली कि गांव में हत्या कर दी गई है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पूछताछ के दौरान पता चला है कि पिता-पुत्र के बीच खेत बेचने को लेकर विवाद हो रहा था। पुत्र अपने पिता पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था, जिससे कि वह अपने खर्च पूरे कर सके। पिता खेत बेचने से इनकार कर रहा था। इसी बीच पुत्र ने मौके पर पड़ी कुर्सी से पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुत्र मौके से फरार हो गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि हत्यारोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अदालत के माध्यम से जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की है।