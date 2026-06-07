टूटा कूल्हा, भरी दोपहर और हाथ में छाता, फर्रुखाबाद में पेंशन के लिए 73 साल की बुजुर्ग दादी को ठेले पर लिटाकर बैंक पहुंचा पोता

इस घटना ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के उन नियमों को फिर चर्चा में ला दिया है जो बुजुर्गों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार ग्राहकों के लिए बैंकों को 'डोरस्टेप बैंकिंग' यानी घर पर सेवा देने के स्पष्ट निर्देश हैं। इस नियम के तहत यदि कोई खाता धारक शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो बैंक प्रतिनिधि को उसके घर जाकर जीवित प्रमाण पत्र, केवाईसी वेरिफिकेशन और भुगतान जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस मामले में इन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन देखा गया।