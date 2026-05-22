फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन के नीचे विद्युत केबल डालने का मामला: विभागीय अधिकारियों को नोटिस से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रेलवे पटरी के नीचे से बिजली का केबल डालने का मामला सामने आया है।जिसमें बिना अनुमति के 33 केवी केबल को रेलवे पटरी के नीचे से होरिजेंटल डाला गया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ जहीर अहमद खान ने इस संबंध में आरपीएफ थाने में तहरीर दी है।‌ जिसमें उन्होंने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया है कि बिना अनुमति के रेलवे पटरी के नीचे से केबल डाला गया है। जिसकी गहराई भी कम है। रेल पटरी को भी खतरा होने की आशंका जताई है।