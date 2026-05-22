मानसून 2026 को लेकर बुरी खबर, यहां लगा ब्रेक: बांदा में 47.6 डिग्री, प्रयागराज 46 डिग्री के पार

Monsoon 2026 slowed down: मानसून 2026 की रफ्तार में पिछले तीन दिनों से ब्रेक लग गया है 18 मई से एक ही जगह स्थिर है। जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बांदा एक बार फिर प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रयागराज, हमीरपुर, वाराणसी, आगरा, झांसी, कानपुर, मथुरा-वृंदावन जिलों का तापमान क्रमशः घटते क्रम में दर्ज किया गया है। मानसून की रफ्तार में कमी आने के कारण भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।