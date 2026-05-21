आईएमडी का आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी: प्रदेश में बांदा में 48.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म जिला

IMD issues red alert: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तापमान और हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आज 21 मई को उष्ण लहर (heat wave) से लेकर भीषण उष्ण लहर चलने की संभावना है। रात में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, जब रात में भी लू चलने की चेतावनी दी गई है। 22 मई को भी यही स्थिति बनी रहेगी। 23 और 24 मई को हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में बांदा एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म जिला घोषित किया गया, यहां का तापमान 49 डिग्री के पास पहुंच गया है, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज का तापमान 46 डिग्री को पार कर चुका है। झांसी, आगरा, मथुरा और वृंदावन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर है।