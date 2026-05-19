भतीजी को आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहा था नाबालिग चाचा, दादी के साथ मिलकर दी रूह कंपा देने वाली मौत

पुलिस ने जब चचेरी दादी गीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने जो सच बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। आरोपी महिला ने कुबूला कि उसका 16 साल का छोटा बेटा (नाबालिग चाचा) जान्हवी को बहला-फुसलाकर अपने घर के भूसे वाले कमरे में ले गया था। वहां वह उसे मोबाइल परआपत्तिजनक वीडियो दिखा रहा था। इसी बीच आरोपी लड़का की मां भी वहां पहुंच गई। अब दोनों को यह डर सताने लगा कि यह छोटी बच्ची कहीं यह बात अपने माता-पिता या गांव वालों को न बता दे। बस इसी बात का राज छिपने के लिए दोनों ने मिलकर बच्ची को जान से मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने हंसिया से पहले बच्ची का गला रेता और फिर उसके पेट और सीने पर ताबड़तोड़ 8 वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।