19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

‘वर्दी पावर नहीं, जनता की सेवा की जिम्मेदारी है…’, मुरादाबाद में ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस में शामिल हुए 47 नए दरोगा

UP Police: मुरादाबाद पुलिस अकादमी में 12 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर 47 नए दरोगा यूपी पुलिस में शामिल हो गए हैं। इनमें से 44 दरोगा मृतक आश्रित कोटे के हैं। जानें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Pratiksha Gupta

May 19, 2026

UP police,UP Police new daroga passing out parade

मुरादाबाद में ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस में शामिल हुए 47 नए दरोगा | फोटो सोर्स- IANS

UP Police: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। यहां की डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में 12 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 47 नए दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) यूपी पुलिस का हिस्सा बन गए हैं। मंगलवार को अकादमी में एक शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें इन नए पुलिस अधिकारियों का अनुशासन और उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल ने परेड का निरीक्षण किया और सभी को ईमानदारी व जनता की सेवा करने की शपथ दिलाई।

भावुक करने वाला पल, 44 दरोगा मृतक आश्रित कोटे से हुए भर्ती

इस पासिंग आउट परेड की सबसे खास और भावुक करने वाली बात यह थी कि पुलिस में शामिल हुए इन 47 दरोगाओं में से 44 युवा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हुए हैं। इसका मतलब है कि इनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस विभाग में रहते हुए अपनी सेवाएं दी थीं और अब ये युवा उनके अधूरे सपनों और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे। इनके अलावा, 3 दरोगा ऐसे भी थे जो पिछली भर्ती में किसी कारण से अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी इस बार अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है।

'वर्दी पावर नहीं, जनता की सेवा की जिम्मेदारी है'

समारोह में मुख्य अतिथि डीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल ने परेड की सलामी ली और नए दरोगाओं के काम की तारीफ की। सभी को संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की यह वर्दी सिर्फ कोई पावर या अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने नए पुलिसकर्मियों से कहा कि उनका सबसे पहला काम जनता की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना होना चाहिए।

अंकित यादव बने 'बेस्ट ट्रेनी', बच्चों को वर्दी में देख रो पड़े माता-पिता

ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को इस मौके पर इनाम भी दिए गए। आउटडोर ट्रेनिंग में अंकित यादव ने टॉप किया। वहीं, पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अंकित हरमोहन यादव को 'सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु' (बेस्ट कैडेट) का अवॉर्ड मिला। डीजी ट्रेनिंग ने दोनों को मेडल देकर सम्मानित किया।
इस खास दिन को देखने के लिए नए दरोगाओं के परिवारवाले भी मुरादाबाद आए हुए थे। जब माता-पिता ने अपने बच्चों को पुलिस की वर्दी में मार्च पास्ट करते देखा, तो उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ गए। परेड खत्म होने के बाद सभी नए दरोगाओं ने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाए और इस बड़ी कामयाबी की खुशियां मनाई।

ये भी पढ़ें

पिता ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दी थी सेवाएं, बेटा शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में गिरफ्तार
बलिया
Suvendu Adhikari PA Murder Case, Chandranath Rath Murder Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 May 2026 05:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / ‘वर्दी पावर नहीं, जनता की सेवा की जिम्मेदारी है…’, मुरादाबाद में ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस में शामिल हुए 47 नए दरोगा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद पुलिस अकादमी से निकलेंगे 47 नए दरोगा, यूपी में जल्द संभालेंगे कानून व्यवस्था की कमान

moradabad si passing out parade up police
मुरादाबाद

मुरादाबाद में भारी वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, दो दिन में 138 डम्पर-ट्रकों के चालान से वसूला 12 लाख जुर्माना

moradabad heavy vehicle challan drive
मुरादाबाद

मुरादाबाद में सनसनी: जिसे समझा जिगरी यार, उसी ने गमछे से घोंट दिया गला; वजह जानकर चौंक जाएंगे

moradabad murder case accused arrest
मुरादाबाद

IMD Alert: यूपी के कई जिलों में 47°C तक पहुंच सकता है तापमान, अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक

up heatwave orange may imd alert 2026
मुरादाबाद

मुरादाबाद में जेबकतरा गैंग का पर्दाफाश, बातों में उलझाकर उड़ाते थे नकदी; 4 आरोपी गिरफ्तार

moradabad pocket theft gang arrested
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.