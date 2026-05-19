‘वर्दी पावर नहीं, जनता की सेवा की जिम्मेदारी है…’, मुरादाबाद में ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस में शामिल हुए 47 नए दरोगा

ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को इस मौके पर इनाम भी दिए गए। आउटडोर ट्रेनिंग में अंकित यादव ने टॉप किया। वहीं, पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अंकित हरमोहन यादव को 'सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु' (बेस्ट कैडेट) का अवॉर्ड मिला। डीजी ट्रेनिंग ने दोनों को मेडल देकर सम्मानित किया।

इस खास दिन को देखने के लिए नए दरोगाओं के परिवारवाले भी मुरादाबाद आए हुए थे। जब माता-पिता ने अपने बच्चों को पुलिस की वर्दी में मार्च पास्ट करते देखा, तो उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ गए। परेड खत्म होने के बाद सभी नए दरोगाओं ने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाए और इस बड़ी कामयाबी की खुशियां मनाई।