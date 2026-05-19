‘वर्दी पावर नहीं, जनता की सेवा की जिम्मेदारी है…’, मुरादाबाद में ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस में शामिल हुए 47 नए दरोगा

मुरादाबाद में ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस में शामिल हुए 47 नए दरोगा | फोटो सोर्स- IANS
UP Police: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। यहां की डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में 12 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 47 नए दरोगा (सब-इंस्पेक्टर) यूपी पुलिस का हिस्सा बन गए हैं। मंगलवार को अकादमी में एक शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें इन नए पुलिस अधिकारियों का अनुशासन और उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल ने परेड का निरीक्षण किया और सभी को ईमानदारी व जनता की सेवा करने की शपथ दिलाई।
इस पासिंग आउट परेड की सबसे खास और भावुक करने वाली बात यह थी कि पुलिस में शामिल हुए इन 47 दरोगाओं में से 44 युवा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हुए हैं। इसका मतलब है कि इनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस विभाग में रहते हुए अपनी सेवाएं दी थीं और अब ये युवा उनके अधूरे सपनों और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे। इनके अलावा, 3 दरोगा ऐसे भी थे जो पिछली भर्ती में किसी कारण से अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी इस बार अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है।
समारोह में मुख्य अतिथि डीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल ने परेड की सलामी ली और नए दरोगाओं के काम की तारीफ की। सभी को संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की यह वर्दी सिर्फ कोई पावर या अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने नए पुलिसकर्मियों से कहा कि उनका सबसे पहला काम जनता की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना होना चाहिए।
ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को इस मौके पर इनाम भी दिए गए। आउटडोर ट्रेनिंग में अंकित यादव ने टॉप किया। वहीं, पूरी ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अंकित हरमोहन यादव को 'सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु' (बेस्ट कैडेट) का अवॉर्ड मिला। डीजी ट्रेनिंग ने दोनों को मेडल देकर सम्मानित किया।
इस खास दिन को देखने के लिए नए दरोगाओं के परिवारवाले भी मुरादाबाद आए हुए थे। जब माता-पिता ने अपने बच्चों को पुलिस की वर्दी में मार्च पास्ट करते देखा, तो उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ गए। परेड खत्म होने के बाद सभी नए दरोगाओं ने अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाए और इस बड़ी कामयाबी की खुशियां मनाई।
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