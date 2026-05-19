पिता ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दी थी सेवाएं, बेटा शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में गिरफ्तार

जांच में पता चला है कि इस पूरी हत्या की साजिश उत्तर प्रदेश की बलिया जेल में रची गई थी। गिरफ्तार किया गया आरोपी राजकुमार सिंह यूपी के बलिया जिले के रत्तोपुर गांव का रहने वाला है। साल 2022 में उसके खिलाफ गांव में ही मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसे बलिया जेल भेजा गया था। जब राजकुमार जेल में बंद था, तभी उसकी मुलाकात इस केस के मास्टरमाइंड राज सिंह से हुई थी। जेल की इसी दोस्ती के बाद राजकुमार इस बड़े अपराध में शामिल हो गया।