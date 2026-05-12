6 मई की रात कोलकाता के मध्यमग्राम में चंद्रनाथ की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस पांच दिनों तक यूपी और बिहार के जिलों में खाक छानती रही, लेकिन सफलता अयोध्या में मिली। फरार होने के दौरान आरोपियों ने एक टोल प्लाजा पर UPI के जरिए भुगतान किया था। इसी डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा करते हुए कोलकाता पुलिस ने राज सिंह को दबोच लिया। इसके अलावा बिहार के बक्सर से उसके दो साथी मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्या भी पकड़े गए हैं।