‘मेरा बाबू बेगुनाह है’, सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में बलिया का युवक गिरफ्तार, मां ने रो-रोकर बताया सच

इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी की मां ने सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई है। गिरफ्तारी के वक्त कार में राज सिंह के साथ ड्राइवर और उसके दो दोस्त भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। राज की मां ने बिलखते हुए कहा कि कोलकाता ले जाने से पहले उन्हें सिर्फ कुछ देर के लिए अपने बेटे से मिलने दिया गया। वह बार-बार बस एक ही बात दोहरा रही हैं कि उनका बाबू बेगुनाह है और उसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। परिवार को उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच हुई तो राज की बेगुनाही सबके सामने आ जाएगी।