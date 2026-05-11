पड़ोसन के प्यार में पागल पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, संतान न होने के कारण दबाया गला

Unnao News: इश्क का जुनून जब सिर पर चढ़ता है, तो इंसान अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराता। उन्नाव के बाबूखेड़ा गांव में एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पड़ोसन के प्यार में पागल एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। संतान न होने का दुख और दूसरी औरत से संबंध होने की वजह से पत्नी का टोकना पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने एक झटके में शादी के सात फेरे और सालों का साथ खत्म कर दिया।