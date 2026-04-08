जिसे मानती थी अपना जीवनसाथी, उसी ने बनाए अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

मामला तब और बिगड़ गया जब युवती ने इसका विरोध किया। आरोप है कि युवक अब युवती को धमकी दे रहा है कि अगर उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो वह उसके कुछ अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, जब युवती के घरवाले बात करने के लिए युवक के घर गए, तो युवक के पिता और भाई ने पीड़िता के परिवार के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया।