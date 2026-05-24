प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद बोले- उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी दिया बयान

Avimukteshwarananda in Prayagraj: प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि डराने धमकाने के लिए उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग अपनी बात रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद की गठन की औपचारिक घोषणा के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि माघ मेले में हुई घटना पूर्व नियोजित थी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा यात्रा को लेकर प्रयागराज पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। 'गौरक्षा यात्रा' का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर तेलियरगंज, फाफामऊ, थरवई चौराहा, फूलपुर, प्रतापपुर में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गौ माता की रक्षा को लेकर भी नारे लगे।