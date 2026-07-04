प्रयागराज में दो सगे भाइयों की मौत का मामला: मृतक की भाभी और भाई गिरफ्तार, सपा MLA सहित कई की तलाश

सुशील कुमार की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने संतोष और सुशील की हत्या की आशंका व्यक्त की। इस संबंध में थाने में दी गई। तहरीर में बताया गया कि जमीन विवाद के कारण दोनों की ही हत्या की गई है। जिसमें सपा विधायक हकीम लाल बिंद, संतोष की पत्नी गौरी, गौरी का भाई आदि शामिल हैं। परिजनों की मांग है कि विधायक ने जो जमीन कब्जा की है उसे वापस कराया जाए, परिवार वालों की सुरक्षा की और झिरहरी गांव में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है उसे भी मुक्त कराया जाए। मृतक के भाई सुनील कुमार की तहरीर पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।