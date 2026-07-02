2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मौसम 2026 हुआ सक्रिय: आज प्रयागराज में होगी मूसलाधार बारिश, बादल गरजने-आंधी चलने का पूर्वानुमान

Effect of monsoon in Prayagraj: प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है। प्रयागराज में आज मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Narendra Awasthi

Jul 02, 2026

प्रयागराज में आज बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Monsoon 2026 Active: मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज प्रयागराज में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। अगले 24 घंटे में मौसम खराब रहने की संभावना है। दिन में बारिश के बाद निकलने वाली धूप लोगों को परेशानी करेगी। बारिश के बाद नमी के कारण उमस रहेगी। प्रयागराज में इस हफ्ते बारिशों का दौर रहेगा। जब रोजाना बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रयागराज मंडल के जिले प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर में भी बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। उन्होंने किसानों को खास कर अलर्ट किया है कि बारिश के दौरान खेतों में काम ना करें।

कैसा रहेगा प्रयागराज में आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है। 100% बारिश होने का प्रतिशत बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान बादल गरजने की भी संभावना है। आंधी भी चल सकती है। रात को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 62 प्रतिशत बारिश हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वह खुले में, बिजली के खंभे, पेड़ के पास और कमजोर निर्माण कार्य के नीचे न रुके। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान खतरा हो सकता है। ‌

3 जुलाई को भी होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 3 जुलाई का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 40 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। दिन में तेज धूप निकलेगी। जिससे लोगों को परेशानी होगी। बारिश के बाद निकलने वाली तेज धूप का व्यापक असर दिखाई पड़ेगा। उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है।

कैसा रहेगा 8 जुलाई तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 4 जुलाई का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 24 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। रविवार 5 जुलाई का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। सोमवार 6 जुलाई का तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 71 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान है। मंगलवार 7 जुलाई का तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 62 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बुधवार 8 जुलाई का तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 60 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान है।

यूपी में मानसून की रफ्तार में लगा ब्रेक, आईएमडी का पूर्वानुमान आज बढ़ेगा आगे, जानें झांसी में कब से होगी बारिश

ये भी पढ़ें
आज शाम से होगी बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 08:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मौसम 2026 हुआ सक्रिय: आज प्रयागराज में होगी मूसलाधार बारिश, बादल गरजने-आंधी चलने का पूर्वानुमान

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी

यूपी टेट परीक्षा 2026, फोटो सोर्स- मेटा एआई
प्रयागराज

‘BJP सरकार ने शिक्षा और परीक्षा को बर्बाद कर दिया, युवा आत्महत्या कर रहे हैं’, प्रयागराज में अखिलेश ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Akhilesh Yadav
प्रयागराज

प्रयागराज: आज से लू, उमस का असर खत्म, आंधी, आकाशीय बिजली के साथ बारिश का पुर्वानुमान

मानसून ने दी दस्तक, फोटो सोर्स- मेटा एआई
प्रयागराज

प्रयागराज में अखिलेश यादव ने कहा- चोर, चोर सौतेले भाई, भाजपा के शब्दकोश में ना धर्म, न शर्म

Akhilesh Yadav
प्रयागराज

अखिलेश यादव बोले – भाजपा वालों की निगाहें ‘नेशन’ पर नहीं ‘डोनेशन’ पर, इन्होंने निकाला 4C मॉडल

Akhilesh Yadav press conference
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.