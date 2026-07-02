मौसम 2026 हुआ सक्रिय: आज प्रयागराज में होगी मूसलाधार बारिश, बादल गरजने-आंधी चलने का पूर्वानुमान

Monsoon 2026 Active: मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज प्रयागराज में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। अगले 24 घंटे में मौसम खराब रहने की संभावना है। दिन में बारिश के बाद निकलने वाली धूप लोगों को परेशानी करेगी। बारिश के बाद नमी के कारण उमस रहेगी। प्रयागराज में इस हफ्ते बारिशों का दौर रहेगा। जब रोजाना बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रयागराज मंडल के जिले प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर में भी बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। उन्होंने किसानों को खास कर अलर्ट किया है कि बारिश के दौरान खेतों में काम ना करें।