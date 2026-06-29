प्रयागराज: आज से लू, उमस का असर खत्म, आंधी, आकाशीय बिजली के साथ मानसून की झमाझम बारिश

IMD Monsoon Latest Update: आईएमडी मौसम विभाग ने मानसून की बारिश को लेकर ताजा जानकारी दी है। इसके अनुसार, आज सोमवार से भीषण लू और उमस से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही मानसून का असर दिखाई पड़ेगा। तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 30 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक, डॉ. एसएन सुनील पांडे के अनुसार, मानसून 15-16 दिनों से यूपी के बॉर्डर महाराजगंज के पास रुका हुआ था, लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल है। इससे मानसून आगे बढ़ रहा है। यह सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा।