झांसी मानसून लेटेस्ट अपडेट: दक्षिणी और पूर्वी यूपी के जिलों में 28-29 जून से झमाझम बारिश

Monsoon Latest Update: मानसून 2026 को लेकर IMD ने ताजा जानकारी दी है। IMD के अनुसार 28-29 जून से मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, झांसी में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात में छुटपुट बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आगामी 27 जून शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी हो सकती है। 1 जुलाई बुधवार से मौसम में उलटफेर होगा। जब मानसून की बारिश का असर देखने को मिलेगा। लगातार बारिश होने की संभावना है।