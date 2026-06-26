झांसी मानसून लेटेस्ट अपडेट: दक्षिणी और पूर्वी यूपी के जिलों में 28-29 जून से झमाझम बारिश

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Monsoon Latest Update: मानसून 2026 को लेकर IMD ने ताजा जानकारी दी है। IMD के अनुसार 28-29 जून से मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, झांसी में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात में छुटपुट बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आगामी 27 जून शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी हो सकती है। 1 जुलाई बुधवार से मौसम में उलटफेर होगा। जब मानसून की बारिश का असर देखने को मिलेगा। लगातार बारिश होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून 2026 के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों अनुकूल है। मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के दहलीज पर पहुंच चुका है। 28 और 29 से जून से इसके सक्रिय होने का अनुमान है। आईएमडी के हवाले से मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दक्षिणी और पूर्वी यूपी के जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। लेकिन शाम के समय प्री मानसून का असर देखनेक मिलेगा। धूल भरी आंधी और पॉकेट में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और चमकने की भी संभावना है। जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज रात आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का सर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 20 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 25 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 29 जून को हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है यही स्थिति 30 जून की रहने की उम्मीद है। 1 जुलाई से मानसून की बारिश का असर देखने को मिलेगा। जब गरज और चमक के साथ बारिश होगी। झांसी मंडल के जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा।
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