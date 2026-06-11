झांसी में कच्ची शराब के खिलाफ महिलाओं का बिगुल, 50 किमी दूर कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि गांव में खुलेआम तैयार और बेची जा रही अवैध कच्ची शराब ने उनके परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। महिलाओं का कहना है कि गांव के कई पुरुष शराब की लत में फंस चुके हैं, जिसके चलते घरों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। इतना ही नहीं, शराब के नशे में आए दिन घरेलू हिंसा और मारपीट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।