IMD मौसम अपडेट: झांसी में गरज और चमक के साथ वज्रपात, आंधी तूफान की भी आशंका

IMD Latest Monsoon 2026 UpdateJhansi: आईएमडी मौसम विभाग ने मानसून 2026 को लेकर लेटेस्ट जानकारी दी है। जिसके अनुसार मानसून पूरे प्रदेश में फैल चुका है। झांसी मंडल के जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की भी आशंका है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन दिन में निकलने वाली धूप से उमस का प्रभाव भी रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले 6 दिनों का अधिकतम में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।