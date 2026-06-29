‘भैया मुझे यहां से ले जाओ’ आखिरी कॉल पर भाई से बोली बहन, शादी के 4 महीने बाद ही उठ गई ‘झांसी की सपना’ की अर्थी

Dowry Death in Jhansi: मौत से पहले बहन की आखिरी गुहार- 'भैया, मुझे यहां से ले जाओ…' उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शादी के महज 4 महीने बाद ही एक नई नवेली दुल्हन सपना साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सपना का शव उसके बेडरूम में बेड पर पड़ा मिला। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।