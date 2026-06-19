‘वह रामभक्त हैं’, झांसी में केशव मौर्य बोले- चंदे में हेराफेरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

केशव मौर्य ने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे राम मंदिर से जुड़े मामलों पर सिर्फ भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर अखिलेश के बयानों और आरोपों पर केशव मौर्य ने कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बाज आना चाहिए। गौरतलब है कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान में कथित गबन की जांच के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT टीम का गठन किया है जिसके बाद से यह मामला सियासी तूल पकड़ चुका है।