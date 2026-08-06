माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद का वीडियो आया सामने! सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

अतीक अहमद के परिवार का नाम झांसी से पहले भी दो अहम घटनाओं में जुड़ चुका है। पहला मामला 13 अप्रैल 2023 का है, जब अतीक के बेटे असद अहमद का झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित परीछा नहर के पास STF ने एनकाउंटर किया था। इस कार्रवाई में उसका सहयोगी गुलाम हसन भी मारा गया था। दोनों उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसके बाद अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद को झांसी जिला जेल में रखा गया। अब उसी अली से मिलने आते समय सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत ने एक बार फिर झांसी को अतीक परिवार से जुड़े बड़े घटनाक्रम का केंद्र बना दिया है।