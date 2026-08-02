Jhansi Encounter: तीन टीमों की संयुक्त कार्यवाही में हत्यारोपी को लगी गोली

Jhansi Murder: झांसी में रेस्टोरेंट के अंदर एक युवक को गोली मारी गई थी। जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने घटना के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। इस मामले में पुलिस मुठभेड़ में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चौथे वांछित आरोपी को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।‌ जिसके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। क्षेत्राधिकारी नगर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी के पास से एक थार गाड़ी भी बरामद हुई है।‌ जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।