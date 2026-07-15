ममेरी बहन को लेकर भागा भाई, मां ने सुरक्षा की लगाई गुहार, घर से सोने-चांदी के जेवर और एक लाख रुपये ले जाने का आरोप

Jhansi Minor Girl Missing Case: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसका ममेरा भाई उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिवार का दावा है कि किशोरी घर से सोने-चांदी के जेवर, नकदी और उसके नाम जमा करीब एक लाख रुपये भी साथ ले गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।