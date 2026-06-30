यूपी में मानसून की रफ्तार में लगा ब्रेक, आईएमडी का पूर्वानुमान आज बढ़ेगा आगे, जानें झांसी में कब से होगी बारिश

प्री मानसून की गतिविधियां भी दिखाई पड़ेंगी। इस दौरान धूल भरी आंधी, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बनी रहेगी। इन सब के बीच दिन में भारी उमस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज दिन में जमकर बारिश होगी। तापमान में भी कमी आएगी। जिसके 40 डिग्री के नीचे पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना है। अगले एक हफ्ते तक रोजाना आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।