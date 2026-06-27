अयोध्या श्री राम मंदिर चंदा घोटाला: हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले- दुर्भाग्यपूर्ण, स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारने को कहा

Ayodhya Shri Ram Temple donation scam: अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत ने श्रीराम मंदिर चंदा घोटाले के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी जो दोषी होंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बोले हिम्मत हो तो जिस तरह से श्रीराम और हनुमान महाराज पर बयान दिया है वैसे ही किसी दूसरे धर्म पर बयान दें। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत कर रहे थे।