श्रीराम मंदिर अयोध्या दान पात्र में चोरी: एसआईटी ने इन क्षेत्रों में पकड़ी खामियां

Shri Ram Temple Ayodhya donation box theft: अयोध्या राम मंदिर दान पात्र में चोरी की जांच के लिए बैठाई गई एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जिसमें बड़ी खामियां निकाल कर सामने आई है। इसके पहले करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई थी। जिसमें प्रमुख मुद्दा दानपात्र और मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा था। एसआईटी की जांच में निकलकर सामने आया कि मंदिर के चारों तरफ 35 दानपात्र लगाए गए थे। जिनको लोहे के कंटेनर में काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता था। ड्रेस कोड, नोट गिनने वाले कर्मचारियों की चेकिंग, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की भर्ती आदि में भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। सोने चांदी के चढ़ावे में भी हेरफेर किया गया है। इस मामले में एसआईटी ने सुझाव भी दिए हैं। ‌

