Ram Mandir Controversy: SIT की जांच कौन करेगा? राम मंदिर चंदा घोटाले पर अखिलेश का करारा प्रहार, कहा- राम भक्तों के साथ धोखा हुआ 

सपा मुखिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की भगवान राम में गहरी आस्था और अनूठा लगाव है। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे को लेकर इस तरह की शर्मनाक खबरें सामने आएंगी। अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि वह धर्म से ज्यादा पैसे को महत्व देती है। सनातन परंपराओं को इतनी गहरी ठेस पहुंचेगी इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पूरे घोटाले का सच जल्द ही सबके सामने आएगा।