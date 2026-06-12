राम मंदिर दान घोटाले पर मंत्री सूर्य प्रताप का बड़ा बयान, बोले- यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला जरूरत पड़ी तो सरकार भी करेगी जांच

राम मंदिर दान विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सफाई देते हुए कहा कि SBI की निगरानी में नियमित वित्तीय ऑडिट चल रहा है। अभी तक कोई बड़ी गड़बड़ी या अनियमितता सामने नहीं आई है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इस मामले में न्यायिक दखल की मांग उठाने के बाद ट्रस्ट ने अपना यह स्पष्टीकरण जारी किया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2021 में भी राम मंदिर की जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी।