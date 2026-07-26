’93 पेपर लीक, 5 करोड़ छात्रों का भविष्य बर्बाद’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर संजय सिंह का बड़ा हमला

NEET पेपर लीक के बाद 21 लोगों ने आत्महत्या कर ली। संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में 93 पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों की जिंदगी प्रभावित हुई है। संजय सिंह ने कहा कि जवाबदेही तय होनी ही थी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चला, जिसमें सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक उपवास किया। करोड़ों युवा सड़कों पर उतरे और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह फैसला लेना पड़ा।