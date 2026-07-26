राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी, DIG और SSP शामिल

Shri Ram Temple offering Theft Case: अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में नई SIT का गठन किया गया है। जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया है। इनमें डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शामिल है। जिसकी अध्यक्षता आईजी किरण एस करेंगे। पहले बनी एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत थे और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई टीम का गठन किया गया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया जाये।