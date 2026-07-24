राम मंदिर चोरी विवाद: संत समाज ने चंपत राय का किया समर्थन, कहा- विपक्ष के एजेंडे में न फंसें

बैठक में मौजूद संतों और VHP पदाधिकारियों ने कहा कि चंपत राय का वर्षों से राम मंदिर आंदोलन और रामलला की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए बिना जांच पूरी हुए उन्हें इस मामले से जोड़ना उचित नहीं है। VHP के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने कहा कि जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन निर्दोष लोगों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि चंपत राय निर्दोष हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश ठीक नहीं है।