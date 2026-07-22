राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार, काशी विद्यापीठ में भी छात्रों का हल्ला बोल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद यूथ कांग्रेस ने वाराणसी में गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष चंचल शर्मा, प्रदेश महासचिव अनुपम राय समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। महानगर अध्यक्ष चंचल शर्मा ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन से घबराई हुई है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार शाम गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पुलिस अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर एक सिपाही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सरकार पुलिस के बल पर लोगों की आवाज नहीं दबा सकती।