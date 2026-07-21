सावन में 180 CCTV कैमरों से वाराणसी रेलवे स्टेशन पर होगी निगरानी: नॉन-वेज रहेगा प्रतिबंधित, स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए स्टेशन परिसर में लगे 180 से अधिक हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। स्टेशन के प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि आधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से भीड़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं, आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवानों की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना या भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को भी हर समय तैयार रखा जाएगा।