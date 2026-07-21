सावन में 180 CCTV कैमरों से वाराणसी रेलवे स्टेशन पर होगी निगरानी: नॉन-वेज रहेगा प्रतिबंधित, स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था

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Savan Special: सावन के महीने में काशी आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इसी कड़ी में वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की जा रही है। सावन में यहां आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ नियंत्रण और यात्री सुविधाओं को लेकर कई इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि सावन के दौरान वाराणसी रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। स्टेशन परिसर के सभी खान-पान के स्टॉलों पर केवल शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे सावन माह के दौरान नॉन-वेज पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही स्टेशन पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा और 24 घंटे शिफ्ट में सफाई का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए स्टेशन परिसर में लगे 180 से अधिक हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। स्टेशन के प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि आधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से भीड़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं, आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवानों की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना या भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को भी हर समय तैयार रखा जाएगा।
अर्पित गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर विशेष हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां ट्रेनों की जानकारी, टिकट बुकिंग, एटीवीएम और मोबाइल यूटीएस से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल टीम चौबीसों घंटे तैनात रहेगी, जबकि जिला प्रशासन के सहयोग से फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। वहीं, संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए एक से दो खाली ट्रेन रैक भी रिजर्व रखने की योजना बनाई है। आवश्यकता पड़ने पर मंडल कार्यालय के निर्देशानुसार तत्काल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
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