19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

CRS Fund Fraud: सीआरएस फंड के नाम पर 10.50 लाख की ठगी, रकम मांगने पर अंडरवर्ल्ड से धमकी

10.5 Lakh Fraud in CRS Fund Scam : गाजीपुर में समाजसेवा के लिए करोड़ों का कॉर्पोरेट फंड दिलाने का सब्जबाग दिखाकर जालसाजों ने एक ट्रस्ट के सचिव से लाखों रुपये उड़ा लिए। ठगी का अहसास होने पर जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तो शातिरों ने सीधे मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम पर जान से मारने की खौफनाक धमकी दे डाली।
3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Manoj Vashisth

Jul 19, 2026

CRS Fund Scam

CRS Fund Scam

Ghazipur CRS Fund Fraud: इन दिनों ठगों के हौसले बुलंद हैं। कभी लॉटरी तो कभी सरकारी योजनाओं के नाम पर चूना लगाने वाले जालसाज अब सामाजिक संस्थाओं को भी अपना निशाना बना रहे हैं। वाराणसी और मुंबई के शातिरों ने मिलकर गाजीपुर के एक प्रतिष्ठित ट्रस्ट को करोड़ों रुपये का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड दिलाने का ऐसा सब्जबाग दिखाया कि पीड़ित उनके जाल में फंसता चला गया। जब ठगी का अहसास हुआ और रकम वापस मांगी गई, तो दाऊद और अंडरवर्ल्ड के नाम पर सीधे जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं।

चमकदार झांसा: 4.30 करोड़ के बदले 10.50 लाख की चपत

मामला गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के गुरैनी का है। यहां स्थित 'शारदा शिक्षण संस्थान जन सेवा ट्रस्ट' के सचिव अवधेश यादव को समाजसेवा के काम को आगे बढ़ाना था। अक्टूबर 2023 में उनकी मुलाकात वाराणसी के नदेसर निवासी धर्मेंद्र टांक दुबे और विकास पांडे से हुई। इन दोनों ने खुद को 'हरिहर महादेव टेंपल ट्रस्ट' का कर्ताधर्ता बताया और दावा किया कि मुंबई की 'जी क्यूबे इंश्योरेंस कंपनी' के कर्ताधर्ता अमित दास से उनकी गहरी पैठ है।

जालसाजों ने अवधेश यादव को झांसा दिया कि वे उनकी संस्था को 4.30 करोड़ रुपये का भारी-भरकम सीएसआर फंड दिलवा देंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई 'सिक्योरिटी मनी'। झांसे में आकर पीड़ित ने 30 अक्टूबर 2023 को 4.30 लाख रुपये और एक कैंसिल्ड चेक आरोपियों के हवाले कर दिया। इसके बाद भी ठगों का पेट नहीं भरा और उन्होंने फाइल पास कराने व अन्य खर्चों के नाम पर अलग-अलग किस्तों में 6.20 लाख रुपये और ऐंठ लिए। यानी कुल मिलाकर 10.50 लाख रुपये ठग लिए गए, लेकिन फंड के नाम पर एक ढेला भी नहीं मिला।

जब खुली पोल, तो सामने आया 'अंडरवर्ल्ड' का खौफनाक चेहरा

काफी समय बीतने के बाद जब अवधेश यादव को अहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की। पैसे मांगते ही ठगों का रंग बदल गया। वाराणसी और मुंबई के इन शातिरों ने अपनी राजनीतिक पहुंच की धौंस दिखानी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने पीड़ित को चुप रहने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड और खूंखार अपराधियों से संबंध होने का दावा करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली।

कानूनी कार्रवाई: डरने के बजाय पीड़ित अवधेश यादव ने हिम्मत दिखाई और गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) से लिखित शिकायत की। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने वाराणसी के धर्मेंद्र टांक दुबे, विकास पांडेय और नवी मुंबई (ठाणे) के अमित दास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आखिर क्या है यह CSR फंड का खेल और क्यों बढ़ रही है ठगी?

क्या होता है CSR फंड?

भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जिन कंपनियों का नेटवर्थ 500 करोड़ या सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक होता है, उन्हें अपने 3 साल के औसत मुनाफे का 2 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक कार्यों (शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण) पर खर्च करना अनिवार्य होता है। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड कहते हैं।

ठगों का नया हथकंडा:

चूंकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कई छोटे एनजीओ (NGO) और शिक्षण संस्थान फंड की कमी से जूझते हैं, ठग इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वे बड़ी कंपनियों के फर्जी एजेंट बनकर आते हैं और कहते हैं कि "हमारे पास करोड़ों का फंड पड़ा है, बस 2-5% कमीशन या सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो।"

ऐसे झांसों से कैसे बचें?

कोई एडवांस नहीं: भारत सरकार या किसी भी वैध कंपनी के नियम के मुताबिक, सीएसआर फंड जारी करने के लिए किसी भी तरह की 'सिक्योरिटी मनी' या एडवांस कैश की मांग नहीं की जाती।

सीधा संपर्क: किसी बिचौलिए या स्वघोषित 'ट्रस्ट' पर भरोसा करने के बजाय सीधे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या उनके सीएसआर विंग से संपर्क करें।

सत्यापन जरूरी: पैसे का लेन-देन करने से पहले सामने वाले की कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) और क्रेडेंशियल्स एमसीए (MCA) की वेबसाइट पर जरूर चेक करें।

गाजीपुर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। जनता से अपील है कि भारी-भरकम फंड के लालच में आकर किसी भी अज्ञात व्यक्ति को मोटी रकम एडवांस में न दें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 03:05 pm

Published on:

19 Jul 2026 02:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / CRS Fund Fraud: सीआरएस फंड के नाम पर 10.50 लाख की ठगी, रकम मांगने पर अंडरवर्ल्ड से धमकी

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Varanasi News: जमीनी विवाद में दो पक्षों में चले ईंट-पत्थर, एक पक्ष ने की हवाई फायरिंग, आरोपी फरार

Varanasi news
वाराणसी

बिना लाइफ जैकेट गंगा में घूमीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता: सेल्फी लेने वालों ने भी तोड़े नियम, गाइडलाइंस की उड़ीं धज्जियां

Varanasi news
वाराणसी

‘बच्चों के भविष्य से ना हो खिलवाड़’, जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के खिलाफ AIMIM का वाराणसी में प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

Varanasi news
वाराणसी

8 सेकेंड में 5 थप्पड़! वाराणसी में महिला दारोगा का फरियादी को पीटते वीडियो वायरल, बैठाई गई जांच

Varanasi police news
यूपी न्यूज

बीएचयू में कार सवार बाहरी लोगों ने छात्राओं पर कसी फब्तीयां, छात्रों ने बनाया वीडियो, पुलिस ने हिरासत में लिया

Banaras Hindu University
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.