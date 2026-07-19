CRS Fund Fraud: सीआरएस फंड के नाम पर 10.50 लाख की ठगी, रकम मांगने पर अंडरवर्ल्ड से धमकी

जालसाजों ने अवधेश यादव को झांसा दिया कि वे उनकी संस्था को 4.30 करोड़ रुपये का भारी-भरकम सीएसआर फंड दिलवा देंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई 'सिक्योरिटी मनी'। झांसे में आकर पीड़ित ने 30 अक्टूबर 2023 को 4.30 लाख रुपये और एक कैंसिल्ड चेक आरोपियों के हवाले कर दिया। इसके बाद भी ठगों का पेट नहीं भरा और उन्होंने फाइल पास कराने व अन्य खर्चों के नाम पर अलग-अलग किस्तों में 6.20 लाख रुपये और ऐंठ लिए। यानी कुल मिलाकर 10.50 लाख रुपये ठग लिए गए, लेकिन फंड के नाम पर एक ढेला भी नहीं मिला।