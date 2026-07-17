बीएचयू में कार सवार बाहरी लोगों ने छात्राओं पर कसी फब्तीयां, छात्रों ने बनाया वीडियो, पुलिस ने हिरासत में लिया

BHU Campus News: वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में गुरुवार देर रात चार बाहरी युवकों द्वारा उत्पात किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे की हालत में कार से पहुंचे युवकों ने परिसर में तेज रफ्तार से वाहन चलाया व छात्राओं पर कमेंट के साथ अभद्रता की। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की कोशिश भी की। सूचना मिलने पर प्राक्टोरियल बोर्ड और लंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा चारों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।